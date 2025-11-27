На Урале медбрат, в отношении которого составили первый в России протокол из-за поиска экстремистских материалов, уволился с работы

Медбрат из Каменск-Уральска, на которого составили первый протокол из-за поиска экстремистских материалов, уволился с работы. Об этом Daily Storm рассказал адвокат Сергей Барсуков.





«Он интернет не смотрит, ходит оглядывается, напуган. Уволился с работы, потому что все начали ему тыкать этим (делом. — Примеч. Daily Storm). Если человек попал в такую ситуацию… С каждым может такое случиться, не дай бог», — пояснил он.





На встрече 26 ноября защитник и правоохранители должны были внести изменения в административный протокол. Однако из-за ухудшения состояния здоровья юноши процедуру перенесли на 9 декабря.





Адвокат уточнил, что ранее обещанные депутатами изменения в закон пока не были внесены. Он подчеркивает, что из-за несовершенства нормативного акта могут пострадать простые люди.





О первом в стране административном деле за поиск экстремистского контента стало известно в начале ноября. Его завели на 20-летнего медбрата из Каменска-Уральского. Суд не стал выносить решение и отправил протокол на доработку в полицию.





По версии защиты, оператор сотовой связи сообщил правоохранительным органам, что свердловчанин искал экстремистский контент. Как уточнил защитник, юноша ехал в автобусе, листал ленту и случайно нашел запрещенные материалы. При этом Telegram-канал Baza писал, что силовики обнаружили в браузере более 30 ссылок на запрещенные в России военные формирования, а также подписки на проукраинские паблики.