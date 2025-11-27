Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР

Русский язык станет обязательным предметом для изучения школьниками в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Преподавание его будет вестись с четвертого класса. Об этом сообщил сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР Александр Козлов.





Министр природных ресурсов и экологии рассказал: Москва также надеется, что с 2026 года в КНДР начнет работу Центр открытого образования на русском языке.





В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников. Большая часть — в качестве второго или третьего иностранного языка, цитирует Козлова ТАСС.





Министр сообщил, что в прошлом учебном году 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, в основном в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), МГИМО и РУДН.