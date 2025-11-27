Исполнителя убийства генерала Москалика приговорили к пожизненному лишению свободы

Исполнитель убийства генерала Ярослава Москалика Игнат Кузин получил пожизненный срок. Он также должен выплатить семье погибшего два миллиона рублей. Кроме того, суд удовлетворил иски других потерпевших на сумму около 250 тысяч рублей. Мужчина признал вину и попросил прощения в последнем слове.





«У меня не было желания или мотивов взрывать бомбу, был другой план — он никак не относился к тому, к чему это привело, все должно было быть иначе. Я искренне раскаиваюсь, сожалею, прошу прощения у семьи погибшего, у тех, чью жизнь я подверг опасности. Я этого не хотел, но я виновен и готов искупить свою вину перед семьей погибшего, перед потерпевшими», — заявлял подсудимый.





Москалик, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России, погиб 25 апреля при взрыве автомобиля у дома в Балашихе. Взрыв прогремел, когда офицер выходил из подъезда. Бомбу привели в действие дистанционно с Украины, заявили в ФСБ.





По данным СК, Кузин приехал в Россию в сентябре 2023 года и жил в Московском регионе, ожидая указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.