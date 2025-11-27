Более 140 зарубежных артистов выступили в Доме музыки и зале «Зарядье» за два года

Около 30 коллективов из разных стран и свыше 140 зарубежных артистов за два года показали свои лучшие номера в Доме музыки и зале «Зарядье». Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.





«За последние два года на наших ведущих концертных площадках — в Московском международном доме музыки и концертном зале «Зарядье» — выступили более 140 зарубежных артистов и порядка 30 коллективов — оркестров, хоров и ансамблей со всего мира», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.





В Доме музыки за это время состоялись выступления артистов из Италии, США, Греции, Ирана, Аргентины и других стран, рассказали в пресс-службе.





Среди приглашенных исполнителей — французский пианист Ричард Клайдерман, бельгийский органист Этьен Валан, британский дирижер Джереми Уолкер, греческий саксофонист Теодор Керкезос, аргентинский исполнитель танго Гаспар Годой и китайский гитарист Синье Ли.





На сцене зала «Зарядье» проходили концерты оркестра Китайского национального центра исполнительских искусств, музыкантов Вьетнамской национальной академии музыки и Президентского симфонического оркестра Турции. Также здесь выступили скрипач-солист Доменико Нордио из Италии, оперная певица Суми Чо из Республики Корея и оперный певец Эрвин Шротт из Уругвая.





В ведомстве подчеркнули, что развитие международного взаимодействия остается одной из приоритетных задач столичной культурной политики. Совместные проекты и гастрольные программы способствуют обмену опытом между российскими и зарубежными музыкантами, расширяют возможности для зрителей и позволяют иностранным артистам представить свое творчество на современных, технически оснащенных московских сценах, добавили в департаменте.