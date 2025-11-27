Михалков заявил, что ему интересно слушать Трампа, и сравнил его слова с лотереей

Режиссер Никита Михалков принял участие в конференции, посвященной проведению им первой церемонии вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Daily Storm спросил, может ли его кинопремия стать спасением для тех кинематографистов, которые не смогут выпускаться в США из-за желания Трампа ввести 100%-ную пошлину на зарубежные фильмы.





«Дональда Трампа интересно слушать. Это очень редкий, очень интересный случай, когда в один и тот же день можно услышать практически противоположные точки зрения от одного человека. Это интересная лотерея», — сказал режиссер.





По его словам, заявления Трампа о введении пошлин не стоит воспринимать серьезно, ведь, например, некоторые страны ими уже обложили, но «пока никто не заплатил».





Свое стремление ввести пошлины на зарубежные фильмы Трамп в сентябре объяснил тем, что «другие страны украли у США кинобизнес, как конфетку у ребенка». Его инициатива призвана исправить эту ситуацию.





Западные эксперты отмечали, что неясно, как будут действовать эти тарифы, поскольку фильмы и телепередачи могут передаваться в цифровом формате. Также непонятно, что это будет означать для американских фильмов, снятых за рубежом, — например, о Джеймсе Бонде.