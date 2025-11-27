Хинштейн: Власти Курской области работают над решением проблем с жилищными выплатами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции ответил на вопрос Daily Storm о проблемах с получением жилищных сертификатов в регионе.





Одна из причин связана с долями в жилье: если человек получил сертификат за один дом, то его лишают выплат по другим объектам. В том числе и тех сособственников, которые раньше не получали денег. Мы подробно писали о ситуации.





Губернатор сказал, что он на стороне этих людей, региональные власти работают с федеральным центром, чтобы решить проблему.





Хинштейн назвал такое положение несправедливым. Он также выразил надежду, что до конца года область получит деньги еще примерно на 1200 сертификатов.