Хинштейн: Власти Курской области работают над решением проблем с жилищными выплатами
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции ответил на вопрос Daily Storm о проблемах с получением жилищных сертификатов в регионе. 


Одна из причин связана с долями в жилье: если человек получил сертификат за один дом, то его лишают выплат по другим объектам. В том числе и тех сособственников, которые раньше не получали денег. Мы подробно писали о ситуации.


Губернатор сказал, что он на стороне этих людей, региональные власти работают с федеральным центром, чтобы решить проблему.


Хинштейн назвал такое положение несправедливым. Он также выразил надежду, что до конца года область получит деньги еще примерно на 1200 сертификатов.

#выплаты #курская область #жилищный вопрос #сертификат #александр хинштейн
