Мединский не знает о мирном плане Трампа по Украине

Глава российской переговорной группы по Украине заявил, что не в курсе мирного плана Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, не следует ориентироваться на неподтвержденные сообщения в Сети, пока документ не будет представлен российской стороне официально.





«Я не видел плана никакого. <…> Когда будет план, будем обсуждать», — заявил Мединский Daily Storm.





План, о котором стало известно и подлинность которого позже подтвердил Белый дом, изначально состоял из 28 пунктов, но позже был сокращен до 22. При этом вскоре после его публикации в Сети, западные СМИ утверждали, что после переговоров Киева и союзников в Женеве он сократился до 19 пунктов.





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва получила черновой вариант мирного плана, который «верстался» на пониманиях, достигнутых по итогам саммита в Анкоридже.





Как сообщили СМИ, новая версия плана США по урегулированию конфликта не ограничивает численность ВСУ, а также из документа убрали пункт о разморозке российских активов. При этом изъятые пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров.