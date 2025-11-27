Макрон объявил о введении во Франции добровольной военной службы

Во Франции с лета 2026 года введут добровольную военную службу. Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.





По данным BFM, в первый год на добровольную военную службу примут от двух до трех тысяч человек, а в долгосрочной перспективе планируется увеличить этот показатель до 50 тысяч человек в год.





Le Figaro писала, что добровольная служба будет длиться десять месяцев, а зарплата составит «до нескольких сотен евро». Макрон подчеркнул, что речь идет об исключительно добровольном участии в армии.





Ожидается, что основу добровольной армии составят молодые люди 18–19 лет. Франция официально отменила обязательную военную службу в 1997 году.