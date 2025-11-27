Новости
Путин заявил, что с нынешним руководством Украины бессмысленно подписывать документы
Глава государства Зеленский —нелегитимен, подчеркнул он undefined
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, так как глава этого государства утратил легитимный статус. Официально полномочия Владимира Зеленского на посту президента истекли 20 мая 2024 года.


«Мы хотим договориться с Украиной, но сейчас это юридически невозможно», — указал он. 


По словам главы государства, в связи с этим российской стороне важно, чтобы принятые в будущем решения были признаны основными международными игроками.


Путин отметил, что Россия согласна, что американский мирный план по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. 


Президент РФ также рассказал, что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе. Со стороны России в переговорах будут участвовать МИД, помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

