Путин: Боевые действия прекратятся, когда ВСУ уйдут из Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) уйдут с занимаемых в Донбассе территорий. В противном случае Россия добьется своих целей военным путем, подчеркнул глава государства на пресс-конференции в Бишкеке.

Говоря об остановке в зоне СВО, российский лидер отметил, что города Красноармейск и Димитров в ДНР сейчас полностью окружены Вооруженными силами РФ.


«70% территории Красноармейска находится в руках Российских вооруженных сил», — добавил он. 


По словам президента, на юге Димитрова российские военные уже переходят к планомерному уничтожению группировки ВСУ.


«На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу. И наши войска переходят к ее планомерному уничтожению», — указал Путин.


Он подчеркнул, что российские войска также подошли к Северску с востока, юга и севера. 


«Если с севера подошли, с юга, с востока, к чему там все идет-то? Вопрос очень непростой для украинской стороны, для украинских Вооруженных сил», — подчеркнул Путин. 


Он добавил, что в городе идут активные боевые действия, из восьми тысяч зданий 1,7 тысячи находятся под контролем ВС РФ. На Харьковском направлении Волчанск почти полностью в наших руках, также резюмировал президент. 

