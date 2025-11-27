Путин заявил, что Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу. Он подчеркнул, что, обсуждая какие-либо договоренности, все необходимо «положить на дипломатический язык».





«Потому что одно дело, в общем-то, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Для нас это звучит смешно, правда, мы никогда не собирались. Но если они хотят услышать от нас — ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет», — сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.





Он добавил, что в ЕС есть люди, которые «не в себе немножко, когда публично, или жулики какие-то, что-то они хотят за это получить и публично своему населению, своим гражданам говорят, что Россия готовится к нападению на Европу и нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал».





Путин отметил: Россия согласна, что американский мирный план по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.