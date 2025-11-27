Главу скандального рехаба для детей в Подмосковье Хоботову объявили в розыск

По какой уголовной статье разыскивают психолога — не уточняется.





Ранее появились сообщения об издевательствах в реабилитационных центрах в Подмосковье и Свердловской области. Там содержали десятки подростков. Daily Storm поговорил с владельцем коттеджа в уральском поселке, где находился один из рехабов. Мужчина заявил, что полиция полгода назад приезжала в центр, у правоохранителей не возникло вопросов.





Помимо перечисленных регионов, Хоботова владеет социальными заведениями еще в нескольких субъектах. Сейчас женщина может находиться в Таиланде, пишут Telegram-каналы.