Главу скандального рехаба для детей в Подмосковье Хоботову объявили в розыск
Владелицу рехабов «Шанс», в которых издевались над детьми, объявили в розыск. Карточка с именем и сведениями об Анне Хоботовой появилась в базе МВД России. 

По какой уголовной статье разыскивают психолога — не уточняется. 


Ранее появились сообщения об издевательствах в реабилитационных центрах в Подмосковье и Свердловской области. Там содержали десятки подростков. Daily Storm поговорил с владельцем коттеджа в уральском поселке, где находился один из рехабов. Мужчина заявил, что полиция полгода назад приезжала в центр, у правоохранителей не возникло вопросов. 


Помимо перечисленных регионов, Хоботова владеет социальными заведениями еще в нескольких субъектах. Сейчас женщина может находиться в Таиланде, пишут Telegram-каналы.

