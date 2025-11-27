Новости
Хинштейн рассказал, как в детстве украл у соседей клубнику и получил урок на всю жизнь
Мама это не оценила и потребовала вернуть ягоды

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, как в детстве воровал клубнику, однако такой поступок не оценила мать будущего главы региона. Эта ситуация научила его тому, что нельзя брать чужое, признался политик. 


«Я учился во втором классе или в третьем. Мы летом с мальчишками залезли на соседний участок и там нарвали клубники. Я это хорошо помню», — рассказал он. 


Будущий политик похвастался матери, но та не оценила энтузиазм сына: назвала вором и потребовала отнести клубнику обратно. 


Это стало уроком для Хинштейна — не красть и быть честным, рассказал губернатор на пресс-конференции. 


Он рассказал, что его мама ушла из жизни, однако признался, что она до сих пор жива в его сердце. 

