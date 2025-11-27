В России американскую «дочку» ФБК признали террористической организацией

Американскую «дочку» ФБК* признали террористической организацией в России. Самóй «материнской» организации в РФ присвоили статус экстремистской и ликвидировали несколько лет назад.





После этого соратники политика Алексея Навального зарегистрировали в США новое юридическое лицо — Anti-Corruption Foundation, Inc. В дальнейшем эта структура была включена в реестр иностранных агентов, а затем признана нежелательной организацией в России.





Суд признал Anti-Corruption Foundation запрещенной организацией по иску Генпрокуратуры. Заседание проходило в закрытом режиме.





Такое решение вынес судья Верховного суда Олег Нефедов. Ранее он запретил в России движение ЛГБТ** и исключил «Талибан» из списка террористических организаций.





* экстремистская организация, запрещена в РФ





** международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено