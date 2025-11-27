В Гонконге число жертв пожара возросло до 55 человек

Число жертв масштабного пожара в Гонконге возросло до 55. 76 пострадавших находятся в больнице, пишет South China Morning Post. Уточняется, что 15 из них — в критическом состоянии.





Кроме этого, более 60 человек остаются заблокированы внутри зданий. The Guardian сообщает, что почти 280 человек все еще числятся пропавшими без вести. Причины возгорания пока не установлены.





Пожар, начавшийся еще 26 ноября, удалось взять под контроль утром в четверг, однако огонь еще не потушен. На месте происшествия работают 28 спасательных команд.





Ранее стало известно, что трое высокопоставленных сотрудников строительной компании арестованы и обвиняются в непреднамеренном убийстве, сообщала пресс-служба администрации Гонконга.





СМИ отмечают, что пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тайпоу стал самым смертоносным за последние десятки лет.