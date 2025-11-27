Восемь фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Новости
Восемь фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту получили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор вынес Южный окружной военный суд. 


Судья уточнил, что первые годы осужденные проведут в тюрьме. Также осужденных обязали выплатить штраф в размере семи миллиардов рублей. 


Дело слушалось в закрытом режиме. Адвокат Гасан Раджабов сообщал журналистам, что все восемь подсудимых не признают вину.


Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным следствия, мужчина за рулем машины не знал о содержимом груза. Погибли водитель и еще четверо человек, находившихся в легковом автомобиле, ехавшем поблизости.

