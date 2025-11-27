Адольф Гитлер в пятый раз победил на выборах в Африке

На выборах в Намибии победил политик по имени Адольф Гитлер Уунона. Он станет главой округа Омпунджа в пятый раз. У власти мужчина находится с 2004 года.





Он выдвигался от правящей партии СВАПО («Народная организация Юго-Западной Африки»). Региональные выборы в стране состоялись 26 ноября.





В интервью 2020 года политик пояснял, что отец дал ему такое имя, поскольку не понимал сути идеологии немецкого диктатора.





Гитлер подчеркивает, что не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями, и на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.