В России предложили ввести крупные штрафы за читерство в играх

В России предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей, а также другие меры наказания за использование читов и специальных программ на киберспортивных турнирах. Инициативу уже обсуждают в Госдуме и Министерстве спорта России, об этом пишут «Известия».





Наказание могут ввести за использование классических читов, макросов и ИИ-помощников. Также рассматривается возможность распространения криминальной ответственности за мошенничество в киберспорте на основе статьи УК о манипулировании результатами соревнований.





По мнению главного эксперта UserGate uFactor Ильдара Садыкова, «государство пытается приравнять киберспорт к традиционным видам спорта, приравнивая читерство к допингу».





По данным специалистов, сейчас около 80% геймеров пользуются читерским софтом, что наносит вред репутации киберспорта.