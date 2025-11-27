Новости
Новости 18+
St
После стрельбы у Белого дома Трамп запретил въезд граждан Афганистана в США
18+
Предварительно, ранены два нацгвардейца, они в тяжелом состоянии undefined
Новости

После стрельбы у Белого дома Трамп запретил въезд граждан Афганистана в США

Предварительно, ранены два нацгвардейца, они в тяжелом состоянии

Стрелок, атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне, — гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Ему 29 лет, сообщает CBS News. Мужчина въехал в США в сентябре 2021 года. 


Нападавший использовал пистолет. Там находилось четыре патрона. Он выстрелил в военнослужащую Нацгвардии, подобрал ее оружие и продолжил стрелять, ранив второго бойца. 


Генпрокурор США Пэм Бонди сообщала, что на место стрельбы прибыли федеральные агенты. По словам директора ФБР, сотрудники бюро помогают в расследовании.


Президент США Дональд Трамп заявил, что статус всех мигрантов из Афганистана, принятых при прежнем лидере Джо Байдене, будет пересмотрен. Позже Служба гражданства и иммиграции США объявила о немедленной приостановке обработки заявок на въезд в страну граждан Афганистана.


Сам Байден сообщил, что он и его супруга «разбиты горем» из-за стрельбы. По его словам, «насилие любого рода неприемлемо, и мы все должны единым фронтом противостоять ему». Он также подчеркнул, что молится за военнослужащих и их семьи. 


Его предшественник Барак Обама также осудил насилие, заявив, что ему «нет места в Америке». 


Глава Пентагона Пит Хегсет ранее опроверг сообщения о гибели нацгвардейцев. По его словам, они живы, но находятся в критическом состоянии.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#афганистан #стрельба #белый дом #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...