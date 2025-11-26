В Вашингтоне произошла стрельба неподалеку от Белого дома

Двое бойцов Национальной гвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщила в X министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, уточнив, что пострадали двое служащих Нацгвардии.





Инцидент произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщил, что бойцы Нацгвардии находятся в тяжелом состоянии. По его словам, «животное», которое их ранило, также пострадало в результате задержания, — злоумышленник «заплатит высокую цену».





Ранее в полиции сообщили, что стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц в Вашингтоне. Президент США во время стрельбы находился во Флориде.





Войска Нацгвардии развернули в Вашингтоне в середине августа по поручению американского лидера. В городе они выполняют различные задачи в рамках борьбы с преступностью.