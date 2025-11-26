С Трампа сняли обвинения во вмешательстве в выборы

Прокуратура штата Джорджия официально прекратила уголовное дело против Дональда Трампа и 18 других фигурантов, обвинявшихся в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает CNN.





В обоснование своего решения прокурор указал на комплексные правовые проблемы, включая вопросы юрисдикции, иммунитета и доступа к федеральным документам.





«Передача этого дела на рассмотрение присяжных в 2029, 2030 или даже 2031 году была бы настоящим подвигом», — отметил прокурор.





Он также исключил возможность отдельного рассмотрения дела против других обвиняемых, назвав такой подход «нелогичным и чрезмерно обременительным для штата».





Основанием для первоначального возбуждения дела стала опубликованная в январе 2021 года запись телефонного разговора, в ходе которого Трамп просил госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» недостающие голоса.