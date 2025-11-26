В Ассоциации турагрегаторов призвали россиян отложить путешествия в Таиланд из-за наводнения

На юге Таиланда в городе Хат Яй произошло мощное наводнение. По данным местных СМИ, погибли порядка 13 человек, количество пострадавших исчисляется десятками. В Ассоциации турагрегаторов (АТАГ) заявили Daily Storm, что пока россиянам лучше повременить с поездками в Таиланд.





«Я не обладаю точной информацией о том, сколько оно (бедствие. — Примеч. Daily Storm) продлится. Но если это ураган или наводнение, то с поездками стоит повременить. Каждый здесь примет решение за себя самостоятельно», — сказал директор АТАГ Александр Брагин.





В российском посольстве в Бангкоке корреспонденту Daily Storm сообщили, что данных о пострадавших российских туристах пока не поступало.





Всего стихийное бедствие затронуло десять провинций Таиланда. Ливень в Хат Яй и вовсе стало считается самым сильным за последние 100 лет. Стихия так или иначе затронула не менее 700 тысяч домохозяйств.





По информации чрезвычайных служб Таиланда, наводнение на юге страны, захватившее в том числе провинции, граничащие с Малайзией, затронуло более двух миллионов человек.