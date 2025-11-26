Новости
Суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков
Также ей назначили штраф Аглая Тарасова
Домодедовский городской суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по уголовному делу о контрабанде наркотических веществ. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.


«Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в 200 тысяч рублей», — огласила решение судья.


Вейп-устройство с наркотическим веществом постановили уничтожить.


Приговор оказался мягче требований обвинения: в ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить актрисе 3,5 года условного лишения свободы. Теперь актриса должна ежемесячно отмечаться.


Ранее на суде она рассказала, что не знала о точном составе вейпа. По ее словам, этот предмет ей подарил знакомый в Израиле.


Актрису задержали 28 августа сотрудники аэропорта Домодедово, когда она прилетела из Тель-Авива. В ее вейпе нашли запрещенные в России вещества.


После задержания Аглая Тарасова добровольно сдала свой израильский паспорт.

