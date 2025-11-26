В Гвинее-Бисау произошел госпереворот

В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, президент страны Умаро Сиссоко Эмбало находится под арестом. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.





Вместе с главой государства задержаны генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Эмбало обвинил в организации заговора руководителя Генерального штаба Вооруженных сил.





Очевидцы сообщают о стрельбе около президентского дворца. Переворот произошел через три дня после президентских выборов, которые прошли 23 ноября. На них действующий президент объявил о победе с 65% голосов, но кандидат от оппозиции Фернанду Диаш де Кошта также заявил о том, что одержал верх над соперником.





Для Гвинеи-Бисау это очередной политический кризис с момента получения независимости от Португалии в 1974 году.