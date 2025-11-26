Отец экс-замминистра обороны Иванова попросил суд не забирать подаренные сыном мотоциклы

Отец осужденного за коррупцию бывшего заместителя обороны Тимура Иванова Вадим Иванов попросил суд не лишать его двух мотоциклов, подаренных сыном. Об этом сообщил адвокат семьи Денис Балуев.





Юрист оспорил в Пресненском суде Москвы иск Генпрокуратуры о конфискации имущества отца чиновника. Защитник настаивает на законности приобретения люксового автомобиля и мотоциклов.





«Мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 года выпуска был приобретен подарившим его сыном в 2015 году, еще до занятия государственной должности, в период, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись. Также он является добросовестным приобретателем подаренного ему второго мотоцикла — Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года выпуска», — передает ТАСС.





Что касается автомобиля Escalade, адвокат утверждает, что он был куплен самим Вадимом Ивановым — лауреатом государственной премии — на личные средства и не связан с возможными нарушениями законодательства его сыном. По словам защитника, его доверитель материально не зависел от Тимура Иванова.





Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании Иванова банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества.