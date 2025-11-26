Актриса Аглая Тарасова впервые дала показания в суде по делу о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотических веществ, впервые выступила в суде с показаниями. Она сообщила, что не располагала точными данными о составе жидкости для вейпа, изъятой у нее в аэропорту Домодедово.





«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все в открытом доступе и легально», — цитирует ее ТАСС.





Тарасова также заявила, что раскаивается и сожалеет о случившемся.





Актрису задержали 28 августа сотрудники аэропорта Домодедово, когда она прилетела из Тель-Авива. В ее вейпе нашли запрещенные в России вещества.





После задержания Аглая Тарасова добровольно сдала свой израильский паспорт. Домодедовский суд Московской области продлил ей до 24 января запрет определенных действий.