Журналиста Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

Покушение на телеведущего Владимира Соловьева планировалось совершить с использованием отравленной пиццы. Об этом стало известно во время заседания во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается дело о нападении на журналиста.





На судебном заседании была представлена аудиозапись, сделанная в квартире обвиняемого Андрея Пронского.





«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс.еду», перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», — передает ТАСС.





В ходе беседы также был предложен альтернативный план: нанести отравляющие вещества на руль и другие элементы салона автомобиля. Однако от этой идеи отказались из-за ее ненадежности. В итоге обвиняемые решили использовать самодельное взрывное устройство для подрыва машины телеведущего.





Во время судебного допроса Пронский заявил, что аудиозапись была смонтирована. В свою очередь, его соучастник Владимир Беляков признался в политической ненависти к Соловьеву. Он рассказал, что следил за машиной журналиста с целью ее поджога, но подчеркнул, что не собирался убивать Соловьева.