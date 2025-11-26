Новости
Журналиста Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы
Покушение на телеведущего Владимира Соловьева планировалось совершить с использованием отравленной пиццы. Об этом стало известно во время заседания во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается дело о нападении на журналиста.


На судебном заседании была представлена аудиозапись, сделанная в квартире обвиняемого Андрея Пронского.


«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс.еду», перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», — передает ТАСС.


В ходе беседы также был предложен альтернативный план: нанести отравляющие вещества на руль и другие элементы салона автомобиля. Однако от этой идеи отказались из-за ее ненадежности. В итоге обвиняемые решили использовать самодельное взрывное устройство для подрыва машины телеведущего.


Во время судебного допроса Пронский заявил, что аудиозапись была смонтирована. В свою очередь, его соучастник Владимир Беляков признался в политической ненависти к Соловьеву. Он рассказал, что следил за машиной журналиста с целью ее поджога, но подчеркнул, что не собирался убивать Соловьева.

