МВД объявило в розыск журналистку Ларину

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналистку Ксению Ларину (настоящее имя — Оксана Баршева, признана в России иностранным агентом). Это следует из базы данных розыска ведомства.


В карточке указано, что Ларина разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье идет речь, не уточняется.


В конце сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лариной по обвинению в уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. По данным следствия, журналистка не предоставила в соответствующий орган информацию, которую законодательство требует от иностранных агентов.


В 2023 году Минюст РФ признал ее иностранным агентом. В настоящее время она проживает за пределами Российской Федерации.

