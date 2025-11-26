Создатель ракетных комплексов «Тополь» и «Искандер» Соболев скончался в возрасте 87 лет

Новости
Создатель ракетных комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил телеканал «Звезда».


Как уточняет ТАСС, церемония прощания с конструктором ракетных комплексов состоится 29 ноября в Волгограде.


«Церемония прощания состоится 29 ноября на Волгоградском центральном кладбище. С 10:00 в траурном зале», — рассказали в ФНПЦ «Титан-Баррикады».


Соболев родился в Сталинграде (Волгограде) в 1938 году. На заводе «Баррикады» он работал сначала инженером, а затем — главным конструктором. Он участвовал в разработке наземного оборудования и самоходных пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами «Темп-2С».


Под руководством Соболева также были разработаны наземное оборудование и пусковые установки для мобильного ракетного комплекса «Пионер», включая модификации «Пионер-3» и «Пионер УТТХ». Также были созданы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь».

