Известный роман Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи из-за подозрений в пропаганде ЛГБТ

Издательство «АСТ» решило отозвать тираж романа «Оно» Стивена Кинга из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ* в книге. Об этом сообщила генеральный директор «АСТ» Татьяна Горская ТАСС.





«Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение — и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству», — сказала она.





Собеседница агентства отметила, что роман «Оно» издается в России на протяжении многих лет, но детальное изучение его содержания до сих пор не проводилось. Сейчас издательство «АСТ» инициировало новую экспертизу произведения с использованием современных технологий. В частности, будет задействован искусственный интеллект. Окончательную оценку роману все же даст живой эксперт.





По итогам экспертизы коллектив издательства примет решение о маркировке романа Кинга в соответствии с российским законодательством. Также издательство может обратиться напрямую к правообладателю с просьбой разрешить редактирование текста.





Ранее роман уже был снят с продажи на российских маркетплейсах. Это объяснялось тем, что продукция может быть запрещена на территории РФ или нарушать правила площадки. Кроме того, книга исчезла с полок книжных магазинов.





«Оно» — это роман в жанре хоррора, впервые опубликованный в 1986 году. По сюжету, семеро друзей из вымышленного городка противостоят монстру, который убивает детей и способен принимать любую физическую форму, основанную на самых глубоких страхах своих жертв.





﻿* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.