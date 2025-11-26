На 88-м году жизни скончался народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

В возрасте 87 лет умер народный артист РСФСР, известный актер и режиссер Всеволод Шиловский. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе его театра-студии.





«Умер Всеволод Николаевич», — передает ТАСС.





Актер родился в Москве в 1938 году. Шиловский окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году и сразу присоединился к театральной труппе. За свою карьеру он сыграл в таких знаковых фильмах, как «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка» и «Узник замка Иф». Также он проявил себя как режиссер, сняв картины «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды» и «Кодекс бесчестия».