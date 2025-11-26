Российский суд лишил Владимира Зеленского воинского звания и отправил в колонию

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Владимиру Зеленскому по делу о взятке. Об этом сообщил 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале.





По материалам суда, военнослужащий потребовал 1,5 миллиона рублей в обмен на разрешение демонтировать одно из зданий на территории военного городка. Он также обещал обеспечить беспрепятственный проезд строительной техники и вывоз строительного мусора после завершения работ.





Сотрудники ФСБ России задержали Зеленского после получения первой части взятки, деньги были изъяты. Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей.





Также ему запрещено занимать должности в государственных органах, связанные с представительскими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на четыре года. Полный тезка украинского президента также лишен воинского звания.