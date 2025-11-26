Украина отвергла три ключевых пункта мирного плана Трампа

Киев готов поддержать американскую инициативу по урегулированию конфликта, однако три фундаментальных положения остаются для властей Украины неприемлемыми. Об этом сообщает CNN.





Источник телеканала сообщил, что по большинству пунктов, которые ранее опубликовали западные СМИ, стороны смогли найти взаимопонимание. Тем не менее, как подчеркнул собеседник, «существенные разногласия» сохраняются по трем чувствительным для Киева аспектам.





Речь идет о территориальных уступках в Донбассе, ограничениях на численность вооруженных формирований Украины и вопросе вступления страны в НАТО. Именно эти пункты, по данным источника, блокируют заключение окончательного соглашения.





Ранее американская и российская делегации встретились в Абу-Даби и уже провели первый раунд переговоров. Также туда приехала украинская делегация.