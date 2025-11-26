Москвичи все чаще хотят почувствовать себя туристами в своем городе

Туроператоры отмечают интересную тенденцию: москвичи все чаще выбирают для празднования Нового года гостиницы «Метрополь» и Lotte Hotel, а также заказывают экскурсии в Кремль и на ВДНХ, стремясь провести праздники, не покидая столицу.





Компания «Тари Тур» одной из первых заметила, что в последние два года москвичи стали чаще приобретать новогодние экскурсионные туры по столице.





«Мы тоже наблюдаем значительный рост интереса к таким турам среди жителей столицы. Тренд на «открытие Москвы заново» и желание провести праздники в формате staycation (отпуск без выезда из города) только усиливается. Для москвичей это возможность почувствовать себя туристом в собственном городе, избавиться от бытовой суеты и полностью погрузиться в праздничную атмосферу», — рассказали в «Интуристе».





Туроператор фиксирует увеличение продаж подобных туров на 15% по сравнению с предыдущим годом.





FUN&SUN также отмечает растущий интерес москвичей к отдыху в городских отелях в праздничные дни. Там рассказали, что москвичи все чаще выбирают новогодние каникулы в пределах города. Они предпочитают проживание в центре, насыщенную экскурсионную программу и праздничную атмосферу, избегая дальних перелетов.





Этот формат особенно популярен среди семей с детьми и тех, кто хочет отвлечься от повседневности, не покидая город. Средний состав группы — три человека. Спрос на новогодние экскурсионные туры этого туроператора увеличился на 80%.





Однако пока эта тенденция не охватила всех участников рынка. В компании АЛЕАН отмечают высокий спрос на гостиничные услуги в Москве в период новогодних праздников, включая как специализированные новогодние программы, так и обычное проживание в отелях. При этом готовые экскурсионные туры по столице не пользуются популярностью среди клиентов туроператора. Основной интерес к Москве проявляют гости из регионов.





Компания «Дельфин» также отмечает, что их туры в столицу бронируют исключительно агентства, работающие в регионах.