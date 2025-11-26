Новости
Чебоксары подверглись атаке БПЛА: есть пострадавшие, повреждены дома
Чебоксары подверглись атаке БПЛА: есть пострадавшие, повреждены дома

На месте работают оперативные службы

Республика Чувашия в ночь на 26 ноября подверглась атаке украинских беспилотников. В регионе проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор Олег Николаев в своем Telegram-канале.


По его информации, в результате происшествия в Чебоксарах пострадали два человека, один из которых — подросток. В региональном минздраве уточнили, что жизни пострадавших в результате атаки дронов ничего не угрожает. Они получают квалифицированную помощь в стационаре.


Также он рассказал, что в результате нападения есть повреждения в двух жилых домах. Он подчеркнул, что «ситуация полностью контролируется и угроза повторной атаки отсутствует».


Глава региона отметил: на месте происшествия работают все экстренные службы. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале также уточнил, что вместе с медиками на месте работают психологи. 


Из-за случившегося работу приостанавливал местный аэропорт. Об этом сообщили в Росавиации.


Чувашия уже сталкивалась с атаками дронов. В сентябре БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар, ее работа была временно приостановлена. Ущерб оказался незначительным, пострадавших не было.

