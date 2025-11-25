Новости
В Подмосковье завели дело о пытках подростков в нелегальном рехабе
В подмосковном реабилитационном центре для подростков выявлены факты избиения и пыток. Об этом сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело, задержан администратор заведения, измывавшийся над подростками.


Следствие установило, что с августа по ноябрь преступная группа организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка. Они проходили лечение от разного рода зависимостей.


С законными представителями подростков заключались договоры, согласно которым с подопечными должны были работать психологи, однако в действительности их подвергали избиениям и пыткам.


В результате 23 ноября в реанимацию в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней.


В настоящее время обвинение предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Организаторов центра пока ищут.


Уголовное дело завели по факту функционирования незаконного центра для подростков, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из них, истязания и незаконного удержания несовершеннолетних.

