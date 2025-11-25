Скульптуры «Музеона» начали переносить из открытого экспонирования

В парке искусств «Музеон» началось плановое перемещение скульптур из открытой экспозиции. Решение принято по итогам ежегодного осмотра, выявившего неудовлетворительное состояние постаментов и риски повреждения музейных предметов, сообщили в пресс-службе Парка Горького.





«Специалисты обнаружили на них трещины, сколы, биологические повреждения и стойкие загрязнения. Наибольшие опасения вызывают основания и постаменты некоторых предметов коллекции, которые находятся в предаварийном состоянии», — передает Агентство городских новостей «Москва».





Перемещение музейных предметов проводится поэтапно. В рамках первого этапа перевезены работы «Русалка» Лебедева, «Феофан Грек» Кравченко, «Сидящая» Царенкова, «Борцы» Чумакова, «Борец сумо» Левинской, несущая конструкция скульптурной композиции «Памяти жертв сталинских репрессий» с 307 музейными предметами, а также «Памятник Сталину» Сергея Меркурова. В настоящее время работа Меркурова направлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря.





Дальнейшее исследование позволит провести полную диагностику для определения оптимальных методов сохранения скульптур. После апробирования методики реставрации белокаменных работ из известняка специалисты перейдут ко второму этапу — вывозу всей коллекции Сада белокаменных скульптур.