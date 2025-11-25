Москва активизирует работу на международном кинорынке, заключив с начала 2025 года соглашения о сотрудничестве с пятью странами. Среди новых партнеров — ведущее индийское креативное агентство Jio Creative Labs.





«Соглашение стало логичным продолжением диалога, который был начат в октябре этого года на выставке FICCI Frames в Мумбаи. Уверен, что совместно с партнерами из Индии в столице будет реализовано большое количество крупных проектов. Постепенно Московский кинокластер становится центром международной экспертизы и входной точкой для российских и иностранных продакшенов, которые хотят выходить на новые для них рынки», — сообщил генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов.





Партнерское соглашение между «Москино» и Jio Creative Labs было подписано по итогам второго международного форума «Культура. Медиа. Цифра». В рамках сотрудничества стороны планируют организацию совместных кинофестивалей, тематических кинопоказов и проведение творческих мастер-классов. Это партнерство укрепляет позиции Москвы как центра международного кинематографического сотрудничества.