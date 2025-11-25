Axios: Россия и Украина начали прямые переговоры в Абу-Даби

Российская делегация в настоящее время проводит незапланированные прямые переговоры с украинскими представителями в Абу-Даби. Об этом сообщил источник Axios.





Украинскую делегацию, как уточняется, возглавил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Сегодня там же проходит встреча представителей России и США для обсуждения американского плана по мирному урегулированию.





«Украинская делегация во главе с <...> Будановым также находится в Абу-Даби и ведет переговоры как с американской, так и с российской стороной», — говорится в публикации.





Согласно информации от источника, изначально встреча руководителей украинской и российской военной разведки в Абу-Даби планировалась для обсуждения другой темы. Составы делегаций не раскрываются.





Ранее американская и российская делегации встретились в Абу-Даби и уже провели первый раунд переговоров. Сегодня также ожидается обсуждение урегулирования украинского конфликта.





*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.