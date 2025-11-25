Помогавший военным в зоне СВО ослик Жорик приедет в Москву после реабилитации

Боевой ослик Жорик, который служил вместе с российскими военными в зоне СВО, в скором времени приедет в Московский зоопарк. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова на заседании круглого стола на тему «Женское движение «Единой России» в городе Москве».





«Скоро Жорик, могу сказать по секрету, приедет в Москву. <...> Он очень любит внимание, очень социальный, и сейчас как раз у него уже восстановилось здоровье. И надеюсь, что в ближайшее время вы сможете прийти к нам, в Московский зоопарк, и увидеть его», — поделилась Акулова.





Она добавила, что история ослика началась в зоне боевых действий, где он служил в 1430-м гвардейском полку. Животное стало настоящим боевым товарищем российским военным. Ослик помогал переносить снаряды и участвовал в хозяйственных работах. Когда полк передислоцировали, солдаты не могли оставить своего друга, так как между ними установилась настоящая связь, рассказала директор зоопарка.





В итоге ослику стали подыскивать место. Тогда представители «Единой России» связались с директором Московского зоопарка.





«Мы немедленно организовали спасательную операцию, и уже 4 сентября Жорик был доставлен в наш филиал в Великом Устюге. Там он проходит реабилитацию. Почему Великий Устюг? Потому что если бы мы привезли сразу его в Москву, то слишком много было бы внимания. Он, к сожалению, был в немного подавленном состоянии», — пояснила Акулова.





Она напомнила, что у животных тоже бывает депрессия от расставания с друзьями. По ее словам, история Жорика — это борьба и выживание, которые вдохновляют тех, кто проходит сложный путь адаптации к мирной жизни.