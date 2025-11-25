ABC News: Украина согласилась на мирный план Трампа

США и Украина достигли взаимопонимания по ключевым условиям мирного договора для завершения конфликта. Об этом каналу ABC News заявил неназванный американский чиновник.





«Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение», — приводит телеканал слова источника.





О каких именно деталях идет речь, не сообщается.





Источник добавил, что в Вашингтоне сохраняют оптимизм. Собеседник ABC рассказал, что министр армии США Дэн Дрисколл также настроен оптимистично. В ближайшее время США ожидают ответа от российской стороны.





Ранее американская и российская делегации встретились в Абу-Даби и уже провели первый раунд переговоров. Сегодня также ожидается обсуждение урегулирования украинского конфликта.