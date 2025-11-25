Регионы ориентируются на Москву в промышленном развитии — представитель бизнеса

Создание в Москве комфортных условий для инвесторов и поддержка локальных производителей способствуют реализации значимых для экономики страны проектов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор департамента по региональным продажам «Р-Фарм» Екатерина Плиева.





«Москва сегодня — флагман промышленного развития, на чьи подходы и решения ориентируются регионы. Последовательная работа города по созданию комфортных условий для инвесторов, развитию индустриальных зон и поддержке локальных производителей создает базу для реализации проектов, важных как для региональной, так и для национальной экономики», — отметила Плиева.





Она уточнила, что существенную роль в этом играет механизм офсетных контрактов. Компания «Р-Фарм» заключила с правительством Москвы три таких договора на производство препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.





Представитель компании добавила, что результаты проделанной работы выходят за пределы столичного региона. Российские предприятия расширяют свои компетенции, научно-технологическая база укрепляется, а система лекарственного обеспечения становится более устойчивой. Екатерина Плиева подчеркнула, что пациенты по всей стране получают доступ к современным методам лечения, а отечественная фармацевтическая промышленность получает дополнительные возможности для развития и внедрения собственных инноваций.