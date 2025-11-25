Британская разведка разработала план, направленный на дискредитацию президента США Дональда Трампа на фоне его усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.





«Британцы заготовили «страховочный вариант». Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации», — говорится в публикации.





В СВР заявили о разработке Лондоном планов по использованию досье на Трампа от бывшего агента MI6 Кристофера Стила. В документе могут содержаться сведения о якобы контактах американского президента и его семьи с советскими и российскими спецслужбами. Разведка РФ назвала досье на Трампа поддельным. Более того, оно содержит уже опровергнутые утверждения.





Служба также отметила, что британские компании оборонно-промышленного комплекса, такие как BAE Systems и Thales UK, заключают крупные контракты на производство военной техники для Украины. В ближайшем будущем, по данным СВР, поставки дронов на Украину будут увеличены за счет средств, выделенных странами Европейского союза. Прогнозируемый объем новых контрактов, по оценке ведомства, превысит шесть миллиардов долларов.





Напомним, на прошлой неделе в СМИ был опубликован американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Изначально документ содержал 28 пунктов, но после обсуждений между США, Украиной и странами ЕС в Женеве 23 ноября его сократили до 19. В то же время страны Евросоюза и Великобритания подготовили собственный проект мирного урегулирования. Основные разногласия коснулись вопросов территориальной принадлежности, перспектив вступления Украины в НАТО и судьбы замороженных российских финансовых активов.