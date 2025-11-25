Новости
Москву отличает сбалансированный подход в развитии промышленности
Москва демонстрирует сбалансированный подход к развитию промышленного сектора. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил генеральный директор научно-производственного предприятия «Доза» Алексей Нурлыбаев.


«За время работы на территории Москвы мы в полной мере оценили сбалансированный подход города к развитию промышленности. Ключевым преимуществом стало не просто наличие тех или иных инструментов поддержки, а комплексный механизм их работы», — отметил руководитель предприятия.


Нурлыбаев подчеркнул, что особенно ценен партнерский характер взаимодействия с городскими властями. Такой формат позволяет компаниям сосредоточиться на развитии производства вместо поиска дополнительных ресурсов и решения организационных вопросов.


Таким образом, предприятие смогло масштабировать свои мощности и продолжить инвестировать в разработку нового высокотехнологичного оборудования. При этом сохранилась стабильность производственных процессов, заключил он.

