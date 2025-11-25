Учащиеся школ искусств создали работы по мотивам выставки Русского музея на ВДНХ

Учащиеся детских школ искусств, подведомственных Департаменту культуры столицы, приняли участие в творческой сессии на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая проходит на ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Во время мероприятия дети изучили произведения экспозиции, обсудили художественные приемы и создали собственные зарисовки по мотивам представленных работ. Работа в музейной среде позволила им развить наблюдательность, творческое мышление и взглянуть на Москву глазами художников прошлого», — рассказали в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что выставка стала значимым культурным событием года. Впервые в Москве были представлены 115 экспонатов из Русского музея, которые позволили увидеть образы столицы на протяжении разных эпох — от древности до современности. В экспозицию вошли 104 картины и 11 скульптур, среди которых — икона Андрея Рублева, произведение Михаила Нестерова «Святая Русь», работа Василия Сурикова «Степан Разин», а также картины Ильи Репина, Аполлинария Васнецова, Валентина Серова, Юрия Пименова, Ивана Шишкина и других известных мастеров.
Четыре тематических раздела — «Старая Москва», «Москва — столица», «Новая Москва» и «Москвичи» — подробно раскрывают историю города, его архитектурный облик и культурные сюжеты, отметили в Депкульте.
Проект был подготовлен Русским музеем в честь Дня города вместе с правительством Москвы, столичным департаментом культуры и ВДНХ.