Учащиеся школ искусств создали работы по мотивам выставки Русского музея на ВДНХ

Учащиеся детских школ искусств, подведомственных Департаменту культуры столицы, приняли участие в творческой сессии на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая проходит на ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.





«Во время мероприятия дети изучили произведения экспозиции, обсудили художественные приемы и создали собственные зарисовки по мотивам представленных работ. Работа в музейной среде позволила им развить наблюдательность, творческое мышление и взглянуть на Москву глазами художников прошлого», — рассказали в пресс-службе.