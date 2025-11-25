Новости
Бывший заместитель Шойгу Иванов, которого обвиняют в миллиардной взятке, признан банкротом
Суд начал процедуру реализации его имущества undefined
Бывший заместитель Шойгу Иванов, которого обвиняют в миллиардной взятке, признан банкротом

Суд начал процедуру реализации его имущества

Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.


«Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПСБ, признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества», — сказал собеседник.


По словам источника, суд постановил продать московскую квартиру Иванова для погашения его задолженности. Экс-замминистра также предстоит оплатить госпошлину в размере 100 тысяч рублей. В ходе заседания было удовлетворено ходатайство Иванова, поданное из СИЗО на предыдущем заседании, о переходе к процедуре реализации имущества без предварительных попыток восстановления его платежеспособности.


Банк ПСБ ранее обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о начале процедуры банкротства в отношении Тимура Иванова. Его адвокат Денис Балуев отметил, что решение банка инициировать процедуру банкротства связано с мерами обеспечения, которые включают арест активов и недвижимости Иванова и его близких, связанных с уголовными делами.


Согласно документам, после развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира площадью 300 квадратных метров на Поварской улице. Промсвязьбанк оценил эту недвижимость и под ее залог выдал кредит в размере 175 миллионов рублей, которые были использованы для приобретения дома с земельным участком в деревне Раздоры.


Ранее Daily Storm узнал, что Тимур Иванов попросился на СВО. Напомним, Мосгорсуд приговорил бывшего военачальника к 13 годам тюрьмы по делу о растрате и отмывании денег. Генерала лишили всех званий и госнаград. В сентябре 2025-го Иванову предъявили новые обвинения по трем эпизодам получения взяток на 1,3 миллиарда рублей.

