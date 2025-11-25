ЛДПР предложила провести амнистию для женщин-матерей, чьи мужья погибли при защите Отечества

Фракция ЛДПР разработала законопроект об амнистии для отдельных категорий женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. С соответствующей инициативой выступил лидер партии Леонид Слуцкий.





«Объявление амнистии для женщин, которые впервые осуждены за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Имеют при этом несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. А также для беременных женщин, женщин, являющихся вдовами или одинокими матерями, чьи мужья погибли при защите Отечества», — передает его слова корреспондент Daily Storm.





Глава ЛДПР подчеркнул, что на партии лежит большая ответственность. Он также отметил, что «будущее государства напрямую связано с тем, насколько эффективно реализуются права матерей».





Также партия предлагает ряд мер для улучшения положения женщин и семей с детьми. В частности, депутаты выступают за фиксирование нарушений при приеме на работу беременных россиянок и за снижение ипотечной нагрузки на многодетные семьи. Кроме того, предлагается ввести выдачу родительской зарплаты до достижения детьми семилетнего возраста. Все эти инициативы будут оформлены в виде законодательных предложений.





Слуцкий уверен, что предлагаемые инициативы повысят рождаемость в стране.