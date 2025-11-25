Российская и американская делегации провели переговоры в Абу-Даби

Министр армии США и новый спецпосланник Дональда Трампа по Украине Дэн Дрисколл прибыл в Абу-Даби, чтобы провести переговоры с российскими представителями. Об этом сообщили CBS News и Financial Times, ссылаясь на свои источники.





По их словам, Дрисколл встретился с российской делегацией вчера вечером, а следующий раунд переговоров запланирован на сегодня. Неназванный американский чиновник отметил, что встреча, запланированная на 25 ноября, направлена на обсуждение мирного процесса и ускорение продвижения мирных переговоров.





Другой источник рассказал, что украинская сторона была осведомлена о предстоящей встрече. По информации, полученной от собеседников изданий, в Абу-Даби также должна пройти встреча Дрисколла с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым*.





Состав американской и российской делегаций, помимо Дрисколла, остается неизвестным. Также не уточняется, будут ли три стороны встречаться вместе или по отдельности.





На прошлой неделе министр армии США посетил Киев. В украинской столице он представил мирный план Соединенных Штатов, включающий 28 пунктов. Кроме того, Дрисколл встретился с послами из европейских стран и западными чиновниками. На встрече он заявил о необходимости «покончить с этим». Представитель Вашингтона предупредил своих собеседников о том, что США не будут проявлять особой гибкости в процессе мирных переговоров.





После этого глава американского ведомства провел переговоры с представителями Украины и Евросоюза в Женеве, обсуждая мирный план. По сообщениям из Вашингтона и Киева, эти встречи способствовали достижению прогресса. Согласно публикациям FT и Washington Post, число пунктов в мирном плане сократилось до 19. Bloomberg отметил, что пункты, исключенные из первоначальной версии, будут рассмотрены в отдельных документах на последующих переговорах.





*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.