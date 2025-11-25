Юноша планировал устроить теракт в храме в Калининградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 17-летнего жителя Калининградской области по статье о покушении на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





По версии следствия, парень через Telegram вступил в контакт с вербовщиком запрещенной в РФ террористической организации, которая, как утверждается, координируется украинскими спецслужбами. Несовершеннолетний сообщил о готовности совершить поджог православного храма в регионе в поддержку политики киевского режима. Следуя указаниям куратора, он провел разведку места будущего нападения, приобрел необходимые компоненты и сам сделал зажигательные устройства.





На опубликованных Следственным комитетом РФ кадрах видно, что юноша идет к месту с рюкзаком и желтым пакетом. Он не успел поджечь храм, так как его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. У него изъяли мобильный телефон, использовавшийся для связи с куратором, и другие вещественные доказательства. Во время задержания он дал признательные показания.





Суд арестовал юного злоумышленника. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.