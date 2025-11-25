Ростовская область и Краснодарский край пережили одну из самых массированных атак: есть погибшие

В результате масштабной ночной атаки беспилотников в Ростовской области погибли три человека, еще 10 жителей получили ранения. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, удары пришлись по Таганрогу и Неклиновскому району.





По предварительным данным, в Таганроге повреждены фасады и окна в четырех многоквартирных и 12 частных домах, а также несколько автомобилей. В промзоне возник пожар на складе, а в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка поврежден газопровод, что привело к возгоранию. Слюсарь выразил соболезнования родным погибших и пообещал всю необходимую помощь пострадавшим.





Параллельно одна из самых продолжительных атак была совершена на Краснодарский край. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, были ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципальных округах.





Наиболее сложная ситуация сложилась в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске повреждены семь многоквартирных и семь частных домов, четверо пострадавших госпитализированы. В Кабардинке повреждены несколько частных домов, один человек доставлен в больницу. Возгорание на крыше жилого дома локализовано в Туапсе.





В Минобороны России уточнили, что всего за ночь было уничтожено 249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря (116), над территорией Краснодарского края (76) и над Республикой Крым (23). Еще 16 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, семь — над Брянской, по четыре — над Курской областью и акваторией Азовского моря. В Белгородской и Липецкой областях сбили два и один беспилотник соответственно.